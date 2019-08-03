РИАМО - 3 авг. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в двухэтажном деревянном складе на территории мебельной фабрики в Одинцове, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

2 августа в 17:10 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном складе на территории мебельной фабрики по адресу: Московская область, Одинцово, улица Баковская, дом 5. В 18:25 - локализация пожара на площади 500 квадратных метров.

«В 19:26 - ликвидация открытого горения. 3 августа в 03:46 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: 23 единицы техники, 115 человек, в том числе от МЧС: 12 единиц техники, 45 человек», - говорится в сообщении.

По результатам проведения замеров превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. Погибших и пострадавших нет.

Видео пожара на мебельной фабрике в Одинцове>>