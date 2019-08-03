РИАМО - 3 авг. Площадь возгорания в неэксплуатируемом четырехэтажном здании на улице Дубининской в столице увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, на месте ЧП работают 80 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 06:18 субботы поступило сообщение о загорании по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации огня. Было установлено, что возгорание произошло в неэксплуатируемом четырехэтажном здании старой постройки.

«Прибывшая на место пожара передвижная лаборатория Главного управления МЧС России по Москве, провела замеры атмосферного воздуха на превышение ПДК продуктов горения. Превышения ПДК не выявлено. Площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарные подразделения защищают от огня расположенные рядом здания, в том числе автозаправку.

Тушение осложнено высокой температурой и сохраняющейся угрозой обрушения горящего здания. Пожарные работают по периметру здания с соблюдением техники безопасности. В тушении задействованы два вертолета Московского авиационного центра. На месте работают 17 единиц техники (80 человек личного состава). Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

«Уважаемые водители! На улице Дубининская, дом 41, строение 4, проводятся аварийно-спасательные работы. Выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей пожарно-спасательной технике», - уточняется в материале.

Видео крупного пожара в заброшенном здании в центре Москвы>>