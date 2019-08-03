РИАМО - 3 авг. Из-за работы пожарной техники движение транспорта было ограничено на улице Дубининской в Москве, где произошло возгорание в выселенном здании, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В субботу в 06:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. В тушении принимают участие вертолеты.

«В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка», - говорится в сообщении.

Московская Госавтоинспекция посоветовала водителям заранее планировать маршрут в объезд места происшествия.

Видео крупного пожара в заброшенном здании в центре Москвы>>