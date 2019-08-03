РИАМО - 3 авг. Начало августа в столице выдалось холодным, первые два дня месяца по температуре стали самыми холодными за 70 лет метеонаблюдений в городе, сообщается на сайте «Метеовести».

По метеорологической статистике конец июля и начало августа – самые теплые дни в Москве. Среднесуточная температура воздуха должна составлять 18,6-18,9 градуса, а днем воздух может прогреваться до 25 градусов. Однако циклон, еще в понедельник пришедший на северо-восток Европейской России, спутал климатологам все карты.

«Такого мощного и продолжительного ультраполярного вторжения в столичном регионе не было как минимум 70 лет, с того момента, как наблюдения за погодой ведутся на метеостанции ВДНХ. При этом максимальная температура воздуха 31 июля, 1 и 2 августа стала самой низкой для этих дней», - говорится в сообщении

Среднесуточная температура составила лишь 11,6-13,4 градуса, а максимальная - 14,7, 15,8 и 15,9 градуса соответственно.