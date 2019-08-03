РИАМО - 3 авг. Серьезных нарушений общественного порядка на праздновании Дня Военно-воздушных войск в Москве не произошло, сообщил РИАМО в субботу представитель столичной полиции.

Десантники 2 августа посетили праздничные мероприятия в парке Горького, парке Победы, прошли крестным ходом в центре Москвы.

«Никаких серьезных нарушений не зафиксировали в Москве во время празднования Дня ВДВ», - сказал собеседник агентства.

2 августа отмечается день пророка Илии, или Ильин день. В России пророк Илия является покровителем Воздушно-десантных войск.

В нашей стране 89 лет назад во время учений под Воронежем впервые в армейской истории на парашютах сброшены 12 десантников. «Голубые береты» проявили себя не только во время Великой Отечественной, но и побывали практически во всех горячих точках.