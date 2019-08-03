РИАМО - 3 авг. Два вертолета привлекли для тушения загоревшегося старого нежилого здания на улице Дубининской в Москве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуации и пожарной безопасности.

В субботу в 06:18 поступило сообщение о загорании по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации пожара в старом выселенном здании. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

«Два пожарных вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара. Вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спецустройства позволяет каждому вертолету сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн огнегасящей жидкости.

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