РИАМО - 3 авг. Выселенное четырехэтажное здание старой постройки загорелось на улице Дубининской в столице, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 06:18 3 августа 2019 года в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации пожара», - говорится в сообщении.

По прибытию было установлено, что в выселенном четырехэтажном здании старой постройки из-под кровли идет дым. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

Прибывшая на место пожара передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве провела замеры атмосферного воздуха на превышение ПДК продуктов горения. Превышения ПДК не выявлено.

На месте пожара работают 17 единиц техники (80 человек личного состава). Информация о пострадавших при возгорании не поступала.

Видео крупного пожара в заброшенном здании в центре Москвы>>