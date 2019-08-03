РИАМО - 3 авг. Кратковременный дождь пройдет на территории Москвы и Подмосковья в субботу, температура не превысит плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 16-18, по области - плюс 14-19 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха -около 60%.

«В Москве и области сохранится прохладная и не очень комфортная для многих погода. Температура по-прежнему ниже климатической нормы, давление пониженное. Такая погода может способствовать обострению у людей, страдающих хроническими заболеваниями. И даже вполне здоровые могут испытывать ухудшение самочувствия, настроения, снижение умственной и физической активности», - предупреждают синоптики.