РИАМО – 3 авг. На ВДНХ в субботу состоится морской парад, в рамках которого 30 акробатов в костюмах разнообразных подводных обитателей покажут шоу со зрелищными трюками, говорится в сообщении пресс-службы акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства».

Этим парадом театральных и цирковых артистов океанариум «Москвариум» поздравит Выставку с 80-летним юбилеем. Стать участником шествия может любой желающий. На этом ярком мероприятии также выступит «морской оркестр». По территории ВДНХ пройдут герои водных представлений «Москвариума» в костюмах рыб, осьминогов, крабов и морских звезд.

«Морской» карнавал – настоящий подарок для любителей фееричных танцевальных шоу. Праздничный парад стартует в 12:00 от арки Главного входа ВДНХ. Участники пройдут по Центральной аллее и завершат шествие в 13:30 у «Москвариума». В пути планируется сделать две остановки: первую – между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером, вторую – у павильона №34 «Космос», между макетом самолета Як-42 и павильоном №20», – говорится в сообщении.

Парад пройдет при участии специальных гостей – театра «Высокие братья». Он победил на Международном фестивале пантомимы и клоунады Comediana-2019 и был лауреатом Международного фестиваля клоунады в Москве (приз «Лучшая актерская работа»).

Артисты будут танцевать, жонглировать, передвигаться на ходулях и исполнять зрелищные трюки. Для гостей приготовили интерактивное представление.

В честь юбилея ВДНХ участники парада получат на память сувениры от «Москвариума» и cмогут сделать яркие фото с гигантским арт-объектом. Организаторы пока не хотят называть имя того, кто будет руководить карнавалом. Эту тайну гости смогут узнать только если придут на парад.