РИАМО – 3 авг. Гости фестиваля «Шашлык Live» в парке Горького в субботу смогут отведать блюда более чем 20 московских ресторанов, основными в меню будут шашлыки из премиальной говядины, гребешков, рыбы и овощей, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Новый фестиваль «Шашлык Live» пройдет на Пушкинской набережной. Гастрономическая программа праздника будет идти в субботу и воскресенье, с 11:00 до 22:00. А музыкальная – большой концерт с участием групп «Чайф», Uma2rman, «Сплин», «7Б», Юлии Чичериной, Светланы Сургановой, Ольги Кормухиной, и экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова – состоится в субботу, 3 августа, с 12:00 до 20:00. Вход на фестиваль – свободный», – отмечается в сообщении.

Участие в гастрономическом празднике подтвердили более 20 московских ресторанов и кафе: Black Star Burger, TGI Fridays, «Годуновъ», Чайхона №1 Тимура Ланского, Steak it Easy, «Пловбери», «Илья Муромец», «Бочка», «Бородатый Еж», «Му-Му», «Спец буфет №1», Veganсa, «Москебаб», «Клюшка», ChaCha, «Фиш энд Чипс», Zinger Grill, «Амм… Кафе», «Такая кухня!», «Баранди», «Хинкальная».

На фестивале ожидается ассортимент из нестандартных блюд, вкусных новинок и привлекательных цен.

Повара Steak it Easy эксклюзивно для гостей фестиваля будут готовить шашлык из премиальной говядины Блэк Ангус. Также на фестивале «Шашлык Live» главные гастрономические хиты этого ресторана, приготовленные из мяса от лучших российских производителей, можно будет приобрести по специальным, сниженным, ценам.

Гостям предложат отведать сочный релишбургер и гранд релиш бургер, в котором в два раза больше мяса и сыра. Тем, кто предпочитает стейки, предложат фирменный стейк скерт, а к нему - фермерский салат с булгуром, яблоками, редисом и гранатом или картошку фри. Также в меню будут представлены разнообразные лимонады.

«Амм… кафе» предложит гостям шашлык из гребешка и куриным шашлычком с соусом «кукареку» в составе которого – сок лайма, бальзамический уксус, чеснок, перец и домашний майонез. Этот соус – новинка меню «Амм… кафе». Вегетарианцам предложат жареную на гриле кукурузу с соком лайма и перцем.

Повара кафе «Бородатый Еж» специально для праздника будут готовить блюдо под названием «Царский шампур». На большом шампуре будет зажарен килограммовый кусок мяса (на выбор, свинина или говядина) с овощами. А для любителей куриного мяса приготовят «Куриный чупа-чупс» (это куриная голень на шпажке).

В меню ресторана Zinger Grill на фестивале появится новинка: шашлык из куриного филе, который, вместе со свежими овощами, завернут в хрустящий лаваш. Также гостям предложат новый бургер «Большой Сэм» - сразу с двумя котлетами из мраморной говядины.

Повара проекта Black Star Burger будут готовить свои фирменные бургеры прямо при гостях, на свежем воздухе. Выпекать булочки, жарить котлеты из фарша мраморной говядины и начинять свежими овощами.

Проект сети Ginza, ресторан ChaCha, предложит гостям свою новинки: люля из баранины в тесте и запеченную на гриле кукурузу с соусом сацебели. Кроме того, можно будет попробовать вкуснейший плов из свинины и баранины.

Повара ресторана «Такая кухня» решили удивить гостей свининой, курицей и овощами на гриле, приготовленными по специальному рецепту с соусом дзадзики, в состав которого входит йогурт, чеснок и много зелени. Ко всему этому будет прилагаться сырная лепешка.

Для тех, кто любит традиционные шашлыки из курицы и свинины, повара «Фиш энд Чипс» приготовят их в специальном маринаде и подадут с большим количеством овощей и горячей домашней лепешкой.

Пробовать вкусные блюда на «Шашлык Live» можно будет оба фестивальных дня, с 11:00 до 22:00.