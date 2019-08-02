РИАМО - 2 авг. Зюзинский районный суд Москвы приговорил к 6,5 годам мужчину, который пытался сжечь консьержку живьем, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Судом установлено, что Кулик в ноябре 2018 года, находясь в ночное время в холе подъезда жилого многоквартирного дома, испытывая к ранее ему незнакомому консьержу подъезда личные неприязненные отношения, убедившись, что женщина находится в помещении консьержа, умышленно передвинул находящееся в холе первого этажа кресло к единственной двери, ведущей в помещение консьержа, тем самым заблокировал указанную дверь с целью лишения потерпевшей возможности покинуть указанное помещение», - сообщается на сайте.

По данным следствия, после он поджег кресло, в результате чего произошло воспламенение горючих материалов кресла. И вышел на улицу. Огонь распространился на входную дверь в помещение консьержа и отделочные материалы стен и конструкцию потолочных светильников

Женщине удалось выбить заблокированную дверь и покинуть горящее помещение. Она получила ожог правой кисти и предплечья.

Кулик умышленно создал условия для наступления смерти женщины, а также причинил управляющей организации ущерб в сумме более 400 тыяч рублей.