РИАМО – 2 авг. Лефортовский суд Москвы назначил административное наказание компании Healthy food в связи с массовым отравлением потребителей, производственный цех компании должен приостановить свою деятельность на 80 суток, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Судом вынесено постановление о привлечении юридического лица ООО «Хэлфи Фуд Продакшн» к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности предприятия по адресу: город Москва, улица Красноказарменная, дом 15 на срок 80 суток», – говорится в сообщении.

По указанному адресу располагается цех по выпуску продукции под брендом Healthy food.

Массовые отравления едой из вендинговых автоматов Healthy food произошли в середине июля. В настоящее время зарегистрировано 99 случаев, когда офисные работники заболели острой кишечной инфекцией после употребления еды Healthy food. Диагноз сальмонеллез установлен у 65 заболевших, из них 38 человек были госпитализированы.

Гагаринский суд Москвы 1 августа назначил административное наказание Healthy food, согласно которому компания должна приостановить деятельность по организации общественного питания через вендинговые аппараты.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при производстве готовой продукции для реализации через вендинговые аппараты Healthy food.