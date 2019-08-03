РИАМО - 3 авг. Благотворительный концерт артистов российской эстрады и солистов Ансамбля имени Александрова в поддержку строительства главного храма Вооруженных Сил России состоится в Клину в субботу, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Воскресение».

«В Сестрорецком парке города Клина 3 августа в 17:00 состоится благотворительный сольный концерт народного артиста России, ведущего солиста ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Вадима Ананьева в поддержку строительства главного храма ВС РФ», – говорится в сообщении.

Концерт организован благотворительным фондом «Воскресение» совместно с национальной ассоциацией «Мегапир» и администрацией городского округа Клин.

Главный храм Вооруженных сил РФ заложен в сентябре 2018 года в присутствии первых лиц государства. Его возводят на добровольные пожертвования в парке «Патриот» на территории Московской области.

Высота храма с пятью куполами и звонницей составит 95 метров, площадь – более 10 тысяч квадратных метров. Храм сможет вмещать до 6 тысяч верующих. Его планируют открыть в 2020 году.

Российским и зарубежным слушателям Народный артист России Вадим Ананьев известен как «Мистер Калинка». Этого неформального титула он удостоился за мастерское исполнение сольной партии в знаменитой русской песне. На протяжении многих лет остается бессменным солистом песен «Катюша» и «Калинка» в составе хора Ансамбля.