РИАМО - 2 авг. Подмосковные врачи обратили внимание, что в Сети появилось много видеороликов об употреблении в пищу мухоморов, в связи с этим любителей ядовитых грибов предупредили о смертельной опасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В интернете появилось большое количество видеороликов, в которых блогеры рекомендуют людям есть мухоморы. Они обосновывают это тем, что ядовитые грибы нужно просто правильно выварить.
«Термическая обработка никаким образом не влияет на яды, которые содержатся в мухоморах. Поэтому разницы нет, съели этот гриб термически обработанным или необработанным», - пояснила врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №2 МОНИКИ Анна Зацепина.
По ее словам, к сожалению, летальность при отравлении мухоморами является достаточно высокой. По статистике один из трех человек, попробовавших эти ядовитые грибы, получает отравление, которое грозит его жизни.
«Симптомы проявляются спустя один-два часа после употребления. Первое проявление типично для любого отравления: боли в животе, тошнота, рвота и диарея. Но есть и специфический признак - изменение поведения», - отметила врач.
Она добавила, что пациент, который отравился мухоморами, ведет себя как человек в состоянии алкогольного опьянения. Он неадекватен, у него галлюцинации, возможны нарушения сна вплоть до утраты сознания. Сильное отравление характеризуют низкий пульс и снижение давления.
Как отметила Зацепина, если после приема каких-либо грибов в пищу вы обнаружили такие симптомы, необходимо сразу обратиться к врачу, вызвать бригаду скорой помощи, так как подобные симптомы всегда свидетельствуют об опасности для жизни и здоровья. До приезда врачей можно самостоятельно промыть желудок, вызвать рвоту, но только если человек в сознании.
«В случае, если развились осложнения, то есть нарушения функции жизненно важных органов, возможны разные медицинские вмешательства, вплоть до подключения аппарата искусственной почки», - заключила анестезиолог-реаниматолог.
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный?
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Пройдите викторину РИАМО и проверьте, сможете ли вы отличить съедобный гриб от несъедобного.
Это ложный белый. Главное отличие белого гриба – белая мякоть и светлая ножка с хорошо различимой светлой «сеточкой». У желчного гриба (ложного белого) она бурая, темно-коричневая, желтоватая или желто-коричневая.
Да, у лисички есть опасный двойник ядовито-оранжевого цвета
В лесах встречается ложная лисичка, или говорушка оранжевая. В некоторых странах она считается съедобным грибом низкого качества, способным вызывать галлюцинации и небольшие расстройства кишечника. В России это условно-съедобный гриб, который все же не стоит употреблять в пищу.
Нет, лисичку ни с чем не спутаешь
Лисичка – условно-съедобный гриб и требует сильной термообработки
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (11/11)
В рыжиках содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез.
Нет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Вряд ли, слишком яркий цвет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Грибник 80 уровня
Видимо, вы грибник со стажем и все грибы знаете в лицо, так что ложными двойниками вас не смутить. Вы точно знаете, какой гриб съедобный, а какой не стоит класть в корзинку. Правда, когда обычные грибы приедаются, вы не прочь поэкспериментировать и нажарить сковородочку съедобных серых «зонтиков».
Без «грибного» мобильного приложения, атласа-определителя или опытного соседа-грибника вам в лес лучше не ходить. А то насобираете каких-нибудь сатанинских или желчных грибов, приняв их за белые! Отравление – еще не самое страшное, что может случиться, если вы решите определить на вкус – какой гриб, ядовитый или съедобный.
В разгар грибного сезона вы поддаетесь общему ажиотажу и мчитесь в лес с утра пораньше. Однако опыта у вас пока маловато. Белый, сыроежку и подосиновик вы, скорее всего, узнаете. А вот разноцветные волнушки, зонтики и рядовки повергают вас в замешательство. Чтобы не рисковать, не кладите незнакомые грибы в корзинку.
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