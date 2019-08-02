РИАМО - 2 авг. Подмосковные врачи обратили внимание, что в Сети появилось много видеороликов об употреблении в пищу мухоморов, в связи с этим любителей ядовитых грибов предупредили о смертельной опасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В интернете появилось большое количество видеороликов, в которых блогеры рекомендуют людям есть мухоморы. Они обосновывают это тем, что ядовитые грибы нужно просто правильно выварить.

«Термическая обработка никаким образом не влияет на яды, которые содержатся в мухоморах. Поэтому разницы нет, съели этот гриб термически обработанным или необработанным», - пояснила врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №2 МОНИКИ Анна Зацепина.

По ее словам, к сожалению, летальность при отравлении мухоморами является достаточно высокой. По статистике один из трех человек, попробовавших эти ядовитые грибы, получает отравление, которое грозит его жизни.

«Симптомы проявляются спустя один-два часа после употребления. Первое проявление типично для любого отравления: боли в животе, тошнота, рвота и диарея. Но есть и специфический признак - изменение поведения», - отметила врач.

Она добавила, что пациент, который отравился мухоморами, ведет себя как человек в состоянии алкогольного опьянения. Он неадекватен, у него галлюцинации, возможны нарушения сна вплоть до утраты сознания. Сильное отравление характеризуют низкий пульс и снижение давления.

Как отметила Зацепина, если после приема каких-либо грибов в пищу вы обнаружили такие симптомы, необходимо сразу обратиться к врачу, вызвать бригаду скорой помощи, так как подобные симптомы всегда свидетельствуют об опасности для жизни и здоровья. До приезда врачей можно самостоятельно промыть желудок, вызвать рвоту, но только если человек в сознании.

«В случае, если развились осложнения, то есть нарушения функции жизненно важных органов, возможны разные медицинские вмешательства, вплоть до подключения аппарата искусственной почки», - заключила анестезиолог-реаниматолог.