РИАМО – 2 авг. Более 45 переселенцев из аварийного жилья в Клину получат новые квартиры в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках реализации государственной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2020 года администрацией городского округа Клин заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для 46 граждан.

«Новое жилье получат 46 жителей аварийных домов. Всего будет расселено 16 жилых помещений площадью более 670 квадратных метров», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Дома, планируемые к расселению, расположены по адресам: город Клин, улица Лысенко, дом 2; Клин-9 городок, дом 70, дом 71.

В настоящее время на строящемся объекте, находящемся на улице Чайковского, завершены работы по возведению монолитного каркаса здания, ведется кирпичная кладка стен на уровне 14 этажа и установка окон. Строительство ведется в графике.

Застройщиком выступает ООО «СЗ Новый Клин». Переселение граждан планируется до конца 2020 году.