РИАМО - 3 авг. В селе Середа городского округа Шаховская в субботу пройдет открытие нового спортивного стадиона с искусственным газоном, построенного по инициативе жителей, сообщается на сайте администрации городского округа.

Открытие пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных дню села Середа, которое является самым крупным по численности населенным пунктом в муниципалитете после поселка Шаховская.

«3 августа здесь состоится открытие нового спортивного стадиона с искусственным газоном, построенного по инициативе жителей и при поддержке правительства Московской области. Такого в сельской местности еще не было! На открытие стадиона, которое запланировано на 10 часов, приедут звезды российского футбола - Валерий Гладилин, Дмитрий Аленичев, Роман Широков, Евгений Рунов и другие именитые спортсмены», - говорится в сообщении.

На новом стадионе состоится и первый футбольный матч - товарищеская встреча между сборной городского округа Шаховская и командой правительства Московской области.

Именитые футболисты тоже выйдут на поле, они проведут мастер-класс для юных спортсменов городского округа. Каждый сможет взять у них автограф и сфотографироваться.

Также подготовлена эстрадно-концертная программа, в которую вошли лучшие вокальные и танцевальные номера учреждений культуры округа.