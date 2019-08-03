РИАМО – 3 авг. Пятые Армейские международные игры откроются в субботу в парке «Патриот» Московской области.

Они продолжатся по 17 августа. В этом году в форуме примет участие 221 команда из 37 стран.

Всего в программе «АрМИ» 32 конкурса, которые пройдут на территории десяти разных государств. Соревнование танковых экипажей «Танковый биатлон» пройдет на подмосковном полигоне «Алабино». В нем примут участие 25 стран.

Комфортабельные автобусы будут бесплатно перевозить гостей и участников пятых Армейских международных игр.

В прошлом году на играх российские танкисты заняли первое место. В «АрМИ – 2018» участвовали 189 команд из 32 стран.