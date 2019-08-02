РИАМО - 2 авг. Ассоциация индустриальных парков России (АИП) поставила Подмосковье на первое место по привлекательности условий для развития таких парков, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Обзор АИП «Индустриальные парки России – 2019» подготовлен при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и содержит исчерпывающую информацию обо всех индустриальных парках страны.

«По мнению экспертов, Подмосковье занимает первое место в России по количеству действующих индустриальных парков, а также на территории созданы наиболее благоприятный налоговый режим для инвесторов и управляющих компаний», - говорится в сообщении.

Сейчас индустриальные парки являются самыми быстрорастущими комплексными инфраструктурными объектами. Они привлекают все больше инвесторов — по итогам прошлого года заполняемость парков в России уже приблизилась к 60%.

В Подмосковье есть все условия для создания предприятий на базе индустриальных парков — действуют различные льготы и субсидии.

«Для потенциальных инвесторов правительством Московской области предусмотрен ряд льгот. В частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства. При этом при приобретении необходимо будет внести 15% от кадастровой стоимости земельного участка», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Кроме того, у резидентов индустриальных парков есть право на получение компенсации затрат на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры. Также есть абсолютно новая мера поддержки — инвестиционный налоговый вычет.

На сегодняшний день в Подмосковье есть 58 площадок для развития индустриальных парков. В некоторых муниципальных образованиях таких площадок несколько, поэтому инвесторы могут легко выбрать наиболее подходящее место для размещения своих предприятий.