РИАМО - 2 авг. На образовательном интенсиве «Остров 10-22», который проходил в Сколковском институте науки и технологий, Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) из наукограда Черноголовки подписал соглашение с ведущими вузами страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Целью сотрудничества станут обмен опытом, знаниями и практиками в области разработки альтернативных и разработки новых типов источников энергии.

«Сотрудничество с вузами позволит Центру в Черноголовке более эффективно использовать накопленный научный потенциал для разработки и внедрения новых технологий мобильных источников энергии», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Соглашение заключено с Самарским и Ульяновским государственными техническими университетами, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Казанским федеральным университетом (КФУ), а также с некоммерческой организацией «Межрегиональный авиационный кластер» и академической единицей при КФУ «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего».

В центре компетенций НТИ ИПХФ РАН уже подготовили три научных проекта. Их разработки касаются новых химических источников тока и материалов для аккумуляторов, а также систем получения и хранения водорода. Кроме того, ученые занимаются вопросом использования систем на основе новых топливных элементов в авиацию.