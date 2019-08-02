РИАМО – 2 авг. Двое жителей столицы заявили, что их обманули и таким образом получили с них подписи в поддержку незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева, сообщает Life.

Одна из заявительниц рассказала, что на самом деле ставила подпись против застройки парка, а на деле оказалось, что она поддержала оппозиционного кандидата.

«Я, Варенцова Екатерина Валерьевна, не ставила подпись в поддержку выдвижения в Мосгордуму Соловьева Александра. Произошел обман — списки мне подсунули якобы против застройки ландшафтного парка «Митино», — заявила женщина.

Она подчеркнула, что не знает Соловьева. С аналогичным заявлением выступил и москвич Артем Швыряев.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва, которые состоятся 8 сентября, зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что после повторной проверки подписей за кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы, у 22 кандидатов обнаружено почти 340 подписей, оставленных усопшими.