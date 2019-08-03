РИАМО – 3 авг. На участке Ярославского направления МЖД с субботы изменится расписание ряда электричек из-за ремонтно-плановых работами, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«На перегоне Лосиноостровская – Мытищи Ярославского направления МЖД в предстоящие выходные, с 3 по 4 августа, продолжатся работы по развитию инфраструктуры. Одновременно на участке Пушкино – Софрино с 23:00 до 07:00 и на станции «Александров» с 07:00 до 17:00 пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок», – отмечается в сообщении.

Все необходимые меры, чтобы изменения в расписании пригородных поездов были минимальными, были приняты железнодорожниками при разработке технологических «окон».

На время работ из расписания выведены некоторые электропоезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями «Мытищи», «Щелково», «Болшево», «Пушкино», «Софрино», «Красноармейск», «Сергиев Посад» и «Александров». Также у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.