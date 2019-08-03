РИАМО – 3 авг. Электрички Горьковского направления с субботы будут ходить по измененному расписанию из-за работ по развитию инфраструктуры, которые позволят увеличить пропускную и провозную способность железнодорожной линии, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Новый построенный участок пути соединят с существующим железнодорожным полотном на участке Железнодорожная – Реутово. На время работ движение поездов будет организовано по соседнему пути.

«Обращаем внимание пассажиров, что 3 и 4 августа все пригородные поезда в сторону Москвы и несколько в обратном направлении проследуют без остановки платформы: «Кучино», «Салтыковская», «Никольское» и «Реутово»», — говорится в сообщении.

Для того чтобы попасть на эти платформы, можно воспользоваться встречными поездами. Например, на поезде по направлению в Москву доехать по действующему проездному документу до «Новогиреево» и пересесть на электропоезд в обратном направлении.

Со станций «Кучино», «Салтыковская», «Никольское» и «Реутово» до Москвы можно будет доехать до Железнодорожной и пересесть на электропоезд, следующий из области.

По информации компании-перевозчика АО «Центральная ППК», между станциями «Реутово» и «Новогиреево» для перевозки пассажиров будут курсировать компенсационные автобусы с интервалом движения 15 минут. Для проезда необходимо предъявить разовые билеты или абонементы АО «Центральная ППК», действующие на маршруте.

На время работ несколько рейсов между Москвой и станциями «Железнодорожная», «Реутово» и «Кусково» выведены из расписания. У некоторых электричек и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Новогиреево», «Кусково», «Чухлинка», «Серп и Молот», «Черное», «Заря», «33 км» и «43 км».

Московская железная дорога призвала пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».