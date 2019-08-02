РИАМО – 2 авг. Московские лор-врачи восстановили голос пациентки с помощью ее же жира, после аутотрансплантации 61-летняя женщина смогла вернуться к привычному образу жизни, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

В Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского обратилась 61-летняя женщина с жалобами на отсутствие звучного голоса.

«По профессии женщина – преподаватель, полгода назад она перенесла левосторонний паралич гортани, после чего в течение 3 месяцев занималась фонопедией – восстановлением голоса, тем не менее результата не удалось достичь, сильная охриплость оставалась», – отмечается в сообщении.

Паралич гортани – заболевание, при котором половина или обе половины гортани становятся неподвижными. Такое состояние приводит к нарушению голоса, а при двустороннем параличе – к нарушению дыхания.

После тщательного обследования специалисты пришли к выводу о том, что необходима имплантационная хирургия. Смысл операции состоит в увеличении массы парализованной голосовой складки и приближении ее к средней линии гортани и, что улучшит смыкание голосовых складок.

«Врачи извлекли специальным образом выделенные жировые клетки из передней брюшной стенки пациентки и ввели их в парализованную голосовую складку. Данный метод является наиболее эффективным и безопасным. Операция была проведена под местной анестезией с помощью микроинструментария и видеоаппаратуры», – подчеркивается в сообщении.

Сразу после аутотрансплантации голос нормализовался, на следующий день пациентка уже была выписана.

При последующем наблюдении голос оставался звучным, женщина смогла вернуться к привычной жизни и полноценной преподавательской деятельности.