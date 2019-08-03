РИАМО – 3 авг. В субботу на участке Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено движение поездов из-за работ по реконструкции наземного участка ветки, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«3 и 4 августа для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии», - говорится в сообщении.

Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Закрытие необходимо для реконструкции наземного участка Филевской линии в технической зоне. В обычные дни пассажиры могут пользоваться всеми наземными станциями без ограничений.

«В период закрытия наземного участка Филевской линии станции «Киевская» и «Кунцевская» свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5 утра до 2 ночи», - добавляется в материале.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена. Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

«В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 5 августа, в 05:30», - заключается в сообщении.