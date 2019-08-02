РИАМО - 2 авг. За первые два дня августа пожарным и спасателям удалось вывести пять человек из лесов Богородского округа после обращения в службу экстренных вызовов «Система – 112», говорится в сообщении пресс-службыГКУ «Мособлпожспас».

Вечером 1 августа в службу поступило сразу несколько сообщений о людях, заблудившихся в различных местах.

«В районы поиска незамедлительно были отправлены спасатели поисково-спасательного отряда №8 Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством старшего смены Александра Хуторянского, а также пожарные 260-й пожарной части во главе с начальником караула Сергеем Миловым, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», специалисты «Мособллес», полиции и других экстренных служб», — говорится в сообщении.

В течение нескольких часов силами пожарных и спасателей из леса были выведены четыре человека, а одного мужчину, потерявшегося в районе поселка Стромынь обнаружить не удалось. К поискам был привлечен вертолет поисково-спасательного отряда «Ангел», но из-за плохих погодных условий он не смог обнаружить пропавшего.

Спасатели и волонтеры продолжали поиски всю ночь, но поиск результатов не дал. Утром 2 августа для поиска был задействован мотодельтаплан поисково-спасательного отряда №21 ГКУ МО «Мособлпожспас».

С потерявшимся была установлена связь, для ориентира авиации он развел костер. Пилот мотодельтаплана обнаружил потерявшегося и передал координаты поиска спасателям. Спасатели ПСО-8 совместно с волонтерами

«Лиза-Алерт» обнаружили потерявшегося мужчину и вывели его из леса. Медицинской помощи мужчине не потребовалось. Начальник Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Томчук напомнил жителям Подмосковья о необходимости соблюдать меры предосторожности отправляясь в лес.

«Отправляясь в лес, следует учитывать, что сумерки наступают рано и в лесу быстро темнеет, необходимо рассчитывать время возвращения с небольшим запасом», — призвал он.

Он посоветовал заранее изучать маршрут движения, не забывать брать с собой необходимые медикаменты, компас и мобильный телефон.