РИАМО - 2 авг. На доме №29 по улице Парковой в Щелкове появится мемориальная доска, посвященная известным местным художникам Герману Безукладникову и Ирине Воробьевой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мемориальную доску установят на том самом доме, где много лет прожили супруги. Изначально с инициативой ее открытия выступил Щелковский историко-краеведческий музей, в котором хранятся более 77 оригинальных произведений художников.

«Герман Безукладников является заслуженным художником Российской Федерации, а Ирина Воробьева - заслуженный художник РСФСР», - говорится в сообщении.

Торжественное мероприятие открытия намечено на 12:00 15 августа.