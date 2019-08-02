РИАМО - 2 авг. Глава Общественного совета МВД России, адвокат Анатолий Кучерена предупредил молодежь, что участие в несанкционированных акциях может сломать их судьбу - самым мягким из возможных последствий станет отчисление из вуза, сообщает «Российская газета».

«Участие в массовых беспорядках и применение насилия против полиции грозит длительными сроками лишения свободы», - добавил Кучерена.

В частности, за применение насилия в отношении представителя власти можно получить до 10 лет

лишения свободы. Организаторам массовых беспорядков грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

«Неподчинение, а тем более насилие в отношении полицейских недопустимо. Все мы должны это хорошо понимать как с юридических, так и с чисто человеческих позиций. Полицейские-то в чем провинились? Они охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность и нормальную жизнь огромного мегаполиса. Да, одним людям нужно митинговать. А остальные как же? Магазины, социальные учреждения, транспорт - все это должно работать. Полиция как раз и призвана за этим следить», - пояснил правовед.

Кучерена добавил, что необходимо всегда подчиняться правоохранителям, когда они просят покинуть общественное место и не препятствовать проходу граждан. А перед выходом на акцию он посоветовал уточнить, является ли она согласованной. Если власти согласовали публичное мероприятие, то его участникам ничего не грозит. В противном случае с акции можно попасть прямиком в полицейский участок.