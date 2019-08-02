РИАМО – 2 авг. В городском округе Шатура открыли три монумента в честь участников Первой мировой войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, были торжественно открыты три монумента во славу героев, которые стали участниками войны 1914-1918 годов. Первым по очереди открыли памятник в деревне Бордуки. На мероприятии присутствовали замглавы администрации городского округа Татьяна Александрова и местный краевед Татьяна Митюшина.

«Сегодняшнее мероприятие – это та точка, когда надо остановиться, посмотреть на себя и сделать выводы. Ведь в то время деревня Бордуки была лишь малой частицей огромной Российской империи, которая своих сынов отправила на Первую мировую», – отметила Александрова.

На сегодняшний день установлены 15 Георгиевских кавалеров, которые здесь жили и ушли отсюда воевать в 1914 году.

По мнению Митюшиной, эта цифра весьма внушительна.

В селе Власово число георгиевских кавалеров еще больше. На сегодняшний день их установлено 18.

«Восстановление исторической справедливости по отношению к нашим предкам – это самый важный шаг. Он был сделан еще тогда, когда вышла в свет Шатурская книга памяти. Там более 6 тысяч имен, там представлены все населенные пункты нашего округа», – поделилась краевед.

Еще один мемориал в честь воинов-земляков, ушедших на фронт в Первую мировую войну, появится в поселке Мишеронский.

В декабре 2012 года в число официальных памятных дат России была внесена дата 1 августа, как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.