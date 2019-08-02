РИАМО - 2 авг. Вместительность детского сада в составе жилого комплекса «Солнечная система» в Химках вырастет до 400 человек после открытия двух новых пристроек в январе 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Пристройки к детскому саду расположатся по адресу улица Германа Титова, дом №5 и №8. Они находятся в тесной взаимосвязи, одну нельзя будет ввести в эксплуатацию без другой.

«В доме №5 будет находиться пищеблок, в №8 – прачечная. Поэтому для начала функционирования обоих зданий необходимо дождаться, когда будут полностью закончены работы», — отметил руководитель МКУ «Управление строительства» по городскому округу Химки Тимур Магомедов.

На данный момент в пристройке, расположенной в доме №5, полностью завершены отделочные работы, ведется закупка необходимого оборудования, в №8 идут отделочные работы, сдача объекта запланирована на ноябрь – декабрь 2019 года.

Возведение зданий началось в 2016 году. На данный момент оба объекта достраиваются за счет «Фонда защиты прав дольщиков».

В 2020 году в городском округе Химки планируется сдать в эксплуатацию еще два детских сада - на улицах Парковая и Лесная, а в 2019 - встроенный-пристроенный детский сад по улице 9-го Мая.