РИАМО – 2 авг. На территории Богородского городского округа приведены в порядок 29 колодцев с питьевой водой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Пять из них расположены в поселке имени Воровского - в микрорайонах «Демидово», «Лесная поляна», на улице Зеленой. Чтобы набрать питьевую воду из каптированного родника в канистры, приезжают люди из отдаленных микрорайонов поселка. Родник расположен вблизи железнодорожных путей и Носовихинского шоссе. К нему нельзя подъехать на автомобиле и трудно дойти пешком. Здесь необходим пешеходный переход.

«Носовихинское шоссе имеет статус областной дороги и находится в ведении ГБУ «Мосавтодор». Мы обратимся к ним с данным предложением. Однако в любом случае переход будет обустроен в следующем году. На этот год план работ уже сформирован и реализуется», – отметил начальник отдела безопасности дорожного движения администрации муниципалитета Артур Степанов.

Пока же сотрудники «Городского хозяйства» благоустроили территорию, прилегающую к роднику, установили новые деревянные дорожки.

Каждый год ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области» проводит санитарно-гигиеническое исследование воды. По результатам лабораторных исследований, вода в колодцах и роднике пригодна для употребления в пищу.

Адреса колодцев с качественной питьевой водой в Богородском городском округе:

поселок имени Воровского – улицы Зеленая, 9, Полевая, 3, Центральная, 3, Железнодорожная, 2, каптированный родник у ж/д станции «Храпуново»;

городское поселение Обухово – улицы Дзержинского, 11, Сосновый бор, 2,12, 15, 37;

село Балабаново – улица Набережная, 7;

село Бездедово – улицы Гражданская 3, 11, Набережная, 31, Суворова, 5;

деревня Стулово – улицы Школьная, 10, 16, Первомайская, 30;

деревня Ельня – улицы Первомайская 8, 3-го Интернационала, 28, Советская, 10;

деревня Каменки-Драшниково – дом 14;

деревня Аксено-Бутырки – дом 88;

деревня Ивашево – улицы Советская, 29, Московская, 58;

деревня Афанасово-1 – дом18;

деревня Кашино – дом 3;

деревня Меленки – дом 23.