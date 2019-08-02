РИАМО - 2 авг. В Подмосковье закончилось строительство жилого комплекса «Большие Мытищи», к заселению готов трехсекционный дом на 100 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственного строительного надзора Московской области.

Объекту выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Он расположен на улице Тайнинская в городском округе Мытищи.

«В составе ЖК «Большие Мытищи» один монолитный дом с благоустроенным двором. Площадь 3-секционного дома составляет 9,88 тысячи квадратных метра. К заселению готово 100 квартир, жилая площадь которых – 4,81 тысячи квадратных метра», — говорится в сообщении.

Площадь подземного паркинга составляет 1,846 квадратных метров. Автостоянка рассчитана на 40 машино-мест. На территории обустроена детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и места для автомобилей.

«В связи с тем, что первоначальный срок строительства был перенесен, объект находится на контроле правительства Московской области. В настоящее время строительство дома полностью завершено и застройщик готовит пакет документов для ввода в эксплуатацию объекта», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Застройщиком является ООО «Союз-Инвест». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.