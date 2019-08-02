РИАМО - 2 авг. С момента создания инвестиционного портала столицы в феврале 2014 года его посетило более 8 миллионов человек, пользователям доступно 17 онлайн-сервисов, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Городское агентство управления инвестициями».

Если в 2014 году на сайт заходило всего около 100 человек в день, то в этом году ресурс посещает уже более 7,5 тысяч уникальных пользователей ежедневно.

«Правительство Москвы постоянно стремится повысить скорость и качество взаимодействия с бизнесом – для этого с 2014 года функционирует инвестпортал. Здесь предприниматели находят подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имуществ», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что также на портале можно узнать о налоговых режимах и льготах и посмотреть анонсы мероприятий для бизнеса.

Для оперативной связи бизнеса с правительством города на сайте работает линия прямых обращений. На нее уже поступило около 6 тысяч обращений. Как правило, инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов, получения финансовой поддержки и организации осмотра объектов, предлагают инвестпроекты.

На портале доступно 17 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса, резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва», рассчитать стоимость патента, подписаться на новости или инвестиционный дайджест и так далее.

Самым популярным онлайн-сервисом остается запись на осмотр объекта торгов: подано более 75 тысяч электронных заявлений с момента его запуска в 2016 году.

«Функционал инвестиционного портала постоянно дорабатывается и расширяется. Так, в прошлом году на сайте появилась уникальная возможность виртуального осмотра недвижимости. Функционал позволяет в 3D-режиме подробно знакомиться с нежилыми помещениями, зданиями и земельными участками, выставленными городом на продажу», – отметил директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Леонид Кострома.

Он уточнил, что в этом году на инвестпортале добавятся новые онлайн-сервисы, с помощью которых пользователи смогут, например, подавать заявку на получение субсидий, льготных займов, формировать заявки на участие в торгах

Более 25% посетителей портала – иностранцы. Больше всего их из Италии, США, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии. Для работы с зарубежными предпринимателями сайт переведен на пять иностранных языков – английский, немецкий, испанский, китайский и арабский.