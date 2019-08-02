РИАМО – 2 авг. Первенство России по футболу среди команд спортивных школ сезона 2019/2020 стартовало в пятницу, «УОР-5 Егорьевск» представит Подмосковье в рамках турнира, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее матч состоялся между командами «Краснодар» – «Чертаново».

«В турнире примут участие 12 лучших школ и академий России. Среди них: «УОР-5 Егорьевск» из Московской области, «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, «Чертаново» и «Строгино» из Москвы, «Зенит» и СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Рубин» из Казани, «Академия Коноплева» из Самарской области и «Краснодар» из одноименного города», – отмечается в сообщении.

На протяжении всего сезона команды проведут 132 матча в рамках 22-х туров. Сильнейший коллектив получит право представлять Россию в Юношеской лиге УЕФА сезона 2020/2021.

Накануне сборная Московской области, состоящая преимущественно из футболистов УОР-5, заняла второе место на финальном турнире IX летней спартакиады учащихся России.

«Это первенство станет трамплином для молодых футболистов и поможет начать им их большую карьеру. Подмосковная команда «УОР-5 Егорьевск», которая будет выступать в Юношеской футбольной лиге, имеет все шансы занять высокие места. Недавно игроки клуба из Московской области стали серебряными призерами спартакиады учащихся России, а Егор Бычков и Никита Салтыков стали лучшими бомбардирами турнира. Более того, Никита признан лучшим игроком всего турнира», – добавил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.