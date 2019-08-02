РИАМО – 2 авг. По предписаниям Госадмтехнадзора вдоль дорог Ленинского района выкошено более 1,5 тысяч метров травостоя, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомтсва.

В Московской области продолжается операция «Дорога», в ходе которой осуществляют проверку состояния и содержания дорог, и расположенных вдоль них объектов.

«Так, в Ленинском районе в рамках операции «Дорога» устранено 121 правонарушение, а именно – ямы, выбоины, а также наличие мусора в полосе отвода дорог и неокос травы», – отмечается в сообщении.

По результатам проверок содержания дорог Ленинского района в отношении организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, по предписаниям сотрудников отдела все нарушения устранены.

«Было ликвидировано 58 несанкционированных очаговых навалов мусора объемом более 650 кубометров, произведен ямочный ремонт улиц Ольховая, Березовая, Проспект Ленинского Комсомола, Расторгуевское шоссе, выкошено более 1500 квадратных метров травостоя», – пояснил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.