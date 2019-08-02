РИАМО - 2 авг. В Черноголовке организаторы торгов на перенос ограждения кладбища нарушили порядок проведения, незаконно отказав подрядчику в участии, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

МБУ «Служба благоустройства» и администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка» организовали электронный аукцион на выполнение работ по переносу ограждения муниципального кладбища в селе Макарово. ООО «СК Новый век» не допустили к участию, и компания обратилась в Московское областное УФАС.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «СК Новый век» обоснованной», — говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «СК НОВЫЙ ВЕК» на действия МБУ «Служба благоустройства» и администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по переносу ограждения муниципального кладбища в селе Макарово.

Также, Московское областное УФАС России выдало МБУ «Служба благоустройства» и администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.