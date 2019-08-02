РИАМО - 2 авг. В городском округе Солнечногорск стартовала акция по сбору канцтоваров и портфелей для школьников из малоимущих семей, передать вещи можно будет до 25 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Акция проводится уже четвертый год подряд по инициативе благотворительного фонда «Дари добро» при поддержке администрации городского округа Солнечногорск и партнеров. Для участия в ней каждый желающий может принести канцтовары, школьную или спортивную форму и портфели.

«Мы тесно работаем с комиссией по делам несовершеннолетних, реабилитационным центром «Незабудка» и органами опеки. Они помогают нам сформировать заявки, которых на сегодняшний день уже насчитывается около 80. Собирать школьные принадлежности нам также помогают местные магазины и торговые точки. Надеюсь, что в этом году нам удастся существенно расширить границы акции», — сказал руководитель фонда «Дари Добро» Дмитрий Литовка.

С полным списком необходимых предметов можно ознакомиться в официальном паблике благотворительного фонда в социальной сети Вконтакте.

Сборы вещей и канцтоваров проводятся в магазинах «Школьник» и «Детский торговый центр» в Солнечногорске, а также в городском центре помощи «Лотос» (Военный городок, строение 20/1), в Детской библиотеке в микрорайоне Рекинцо и в автошколе «Орлан». Кроме того, принести вещи для школьников можно в церковную лавку храма Архангела Михаила в деревне Вертлино.

Кроме того, помочь детям из семей, попавших в трудное жизненное положение, можно отправив денежные средства на расчетный счет фонда «Дари Добро». Организаторы сами докупят недостающие канцтовары и передадут их по назначению.