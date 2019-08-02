РИАМО - 2 авг. Главгосстройнадзор Подмосковья на прошлой неделе выявил массу нарушений и оштрафовал застройщиков на 3,6 миллиона рублей, в частности, шесть компаний получили предупреждения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 3 миллиона 662 тысячи рублей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено девять постановлений на 702 тысяч рублей, три постановления за несвоевременное отправление извещения о начале строительства на 300 тысяч рублей, а еще пять постановлений на сумму в 520 тысяч вынесли за строительство без разрешения.

Кроме того, за нарушение правил предоставления отчетностей с привлечением денежных средств дольщиков было вынесено 21 постановление на 1 миллион 120 тысяч. Еще на 1 миллион 20 тысяч рублей застройщиков оштрафовали за то, что они не устранили ранее выявленные нарушения.

Также за эту неделю дела в отношении двух застройщиков были прекращены, а вот шести компаниям назначено наказание в виде предупреждения.