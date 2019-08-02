РИАМО - 2 авг. В Жуковской больнице медики смогли восстановили бедренную кость 101-летней жительнице городского округа, пожилая пациентка хорошо перенесла операцию, говорится в сообщении пресс-службы министерства занения Московской области.

В травматологическое отделение Жуковской городской клинической больницы бригада скорой помощи привезла 101-летнюю жительницу городского округа.

«Бабушка поступила к нам после падения у себя дома. В результате обследования диагностирован перелом бедренной кости со смещением отломков. После обследования медики приняли решение о незамедлительном хирургическом вмешательстве», - сказал заведующий отделением Лаша Данелия.

Он уточнил, что врачи провели сложнейшую операцию по восстановлению перелома бедренной кости малоинвазивным способом с штифтом с блокированием. Несмотря на преклонный возраст пациентка перенесла операцию хорошо и уже присаживается на больничной койке. В ближайшие дни планируется поставить ее на ходунки.

В травматологическом отделении Жуковской больницы подобные операции проводятся уже несколько лет. Благодаря отработанной технологии совместно с реаниматолого-анестезиологическим отделением выработан алгоритм лечения пациентов преклонного возраста, который всегда приводит к восстановлению двигательных функций в ближайшие дни после операции.