РИАМО - 2 авг. Комфортабельные автобусы бесплатно перевезут гостей и участников пятых Армейских международных игр, которые состоятся с 3 по 17 августа в парке «Патриот» Московской области, до площадок мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Гости и участники Армейских международных игр смогут доехать до парка «Патриот» и полигона «Алабино» на бесплатных автобусах «Мострансавто». В транспортном обслуживании будет задействовано 243 автобуса, которые будут курсировать в режиме шаттлов по семи специальным маршрутам», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Мострансавто» выступает в качестве официального перевозчика «АрМИ-2019». Пассажиры смогут легко определить нужный автобус – все машины будут оформлены официальной символикой Армейских игр.

Все транспортные средства перед выходом на маршруты пройдут необходимую предрейсовую проверку. Профильные специалисты компании проверят системы, влияющие на комфорт пассажиров и безопасность перевозок. Водители, работающие на мероприятии, прошли предварительную подготовку, а также инструктаж о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Как отмечают специалисты предприятия, традиционно самым посещаемым днем станет финал конкурса «Танковый биатлон».

В этом году в Армейских международных играх примет участие 221 команда из 37 стран. Всего в программе «АрМИ» 32 конкурса, которые пройдут на территории десяти разных государств. Соревнование танковых экипажей «Танковый биатлон» пройдет на подмосковном полигоне «Алабино». В нем примут участие 25 стран.

Список маршрутов до мест проведения мероприятия:

№1 станция «Голицыно» – парк «Патриот»

№2 парк «Патриот» – курган Славы

№3 станция «Селятино» – Парадная площадка

№4 Парадная площадка – курган Славы

№5 парковка парка «Патриот» – Партизанская деревня

№6 кольцевой (по парку «Патриот»)

№7 парковка парка «Патриот» – центральная площадка фан-зоны