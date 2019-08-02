РИАМО - 2 авг. Жители городского округа Химки отправили 234 коробки одежды, бытовой химии и предметов первой необходимости для пострадавших от наводнения в Иркутской области, общий вес посылки составил 2,2 тонны, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Благотворительная акция началась 6 июля. В пятницу вещи будут доставлены в Истру, в точку сбора гуманитарной помощи со всего Подмосковья. После чего их отправят самолетами в Приангарье.

«Благотворительная акция, инициированная общественной палатой Московской области, прошла при участии главы главы округа Химки, администрации и общественной палаты округа. В сборе помощи приняло участие несколько сотен неравнодушных жителей округа», — говорится в сообщении.

Пункт приема был организован в холле театра «Наш дом». Вещи привозили жители всех микрорайонов городского круга.

По итогам акции Химки вошли в число округов-лидеров по сбору гуманитарной помощи для Иркутской области.