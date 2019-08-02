РИАМО – 2 авг. В Зеленоградском округе столицы планируется увеличить производственную площадь научного центра, учреждение расположено на проспекте Генерала Алексеева, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что градостроительная земельная комиссия (ГЗК) одобрила дополнение видов разрешенного использования для участка по адресу: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, владение 42.

«С 1973 года на 3-м Западном проезде (в настоящее время проспект Генерала Алексеева) функционируют крупные авторемонтные мастерские. Сейчас здесь располагается ОАО «Центральная автобаза научного центра», это крупный современный центр по обслуживанию грузовых автомобилей и исследованию отдельных частей спецтехники. Принято решение о его расширении», – отмечается в сообщении.

Княжевская пояснила, что научные мастерские центра планируется значительно расширить.

«Это позволит внедрить технологии по производству отдельных элементов фургонов и прицепов, которые активно используются на предприятиях столицы. Вопросам развития промышленных предприятий мэр Москвы Сергей Собянин уделяет особое внимание. Поддержка этого направления – один из наших приоритетов», – добавила она.

Проект будет вынесен на публичные слушания.