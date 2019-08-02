РИАМО – 2 авг. В столичной мэрии согласовали два митинга на проспекте Академика Сахарова, которые заявлены на 10 и 11 августа с численностью участников до 100 тысяч человек каждый, сообщает «Интерфакс».

«31 июля в правительство Москвы поступило два уведомления от группы граждан. Организатор митингов – Денис Шендерович», – отметил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Он добавил, что данные уведомления были рассмотрены.

«В правительстве Москвы рассмотрели данные уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома 9», – разъяснил Олейник.

Ранее он объявил о согласовании стотысячного митинга на проспекте Академика Сахарова 10 августа. Тогда говорилось, что согласованное время - с 14:00 до 16:00. Таким образом, время проведения митинга увеличено на полчаса.

Олейник также отмечал, что на 10 августа поступили четыре заявки на проведение митингов, на 11 августа - две.

Акцию оппозиции на 3 августа согласовывать отказались. Префектура Центрального административного округа Москвы пояснила, что это связано со срывом срока, в который по закону организаторы должны были уведомить власти о мероприятии.