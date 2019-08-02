РИАМО - 2 авг. В Домодедове вынесли приговор Али Алиеву — владельцу кафе, который в марте 2019 года обстрелял посетителей, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

«Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Али Алиева. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных статьями 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью», - говорится в сообщении.

По данным следствия, у мужчины произошла ссора с тремя гостями в его собственном кафе. Во время конфликта Алиев достал охотничий карабин «Сайга» и открыл огонь по посетителям. В итоге, один из них был тяжело ранен, а еще двое отделались легкими травмами.

Суд признал Алиева виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима.