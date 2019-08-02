РИАМО - 2 авг. В городском округе Домодедово ввели в эксплуатацию участок реконструированной высоковольтной линий электропередачи (110 киловатт), здесь будет проводиться строительство новой дорожной развязки, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Переустройство энергообъектов на автомобильной дороге Каширское шоссе – Киселиха в районе пересечения с путепроводом и автомагистралью М4 вызвано необходимостью возведения на данном участке транспортной развязки и эстакады, которая является частью новой четырехполосной дороги от деревни Киселиха до микрорайона Южный», - говорится в сообщении.

Специалисты-энергетики поставили здесь восемь новых металлических анкерно-угловых опор, а также установили одну промежуточную. Всего было ими смонтировано порядка 1,3 километра провода (АС 150/24). Таким образом весь запланированный объем работ был выполнен в полном объеме. Также монтажники озаботились защитой линий электропередачи от попаданий молнии, разместив на участке грозозащитный трос.

Запуск новой высоковольтной линии поможет завершить строительство развязки автотранспортной дороги, которая призвана снизить в городском округе транспортную загруженность. Но это не единственная польза от новых линий, ведь они нормализуют работу схемы электроснабжения, что обеспечит надежность работы подстанций «Хомутово» и «Взлетная».