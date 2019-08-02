РИАМО - 2 авг. Врачи Наро-Фоминской районной больницы №1 при помощи эндоскопа вытащили из нижнедолевого бронха мужчины куриный хрящ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Накануне мужчина обратился в скорую с жалобой на затрудненность дыхания. Его экстренно доставили в районную больницу, где медики нашли у него в правом нижнедолевом бронхе куриный хрящ.

«Мужчину госпитализировали в отделение хирургии, после необходимой подготовки была проведена эндоскопическая операция. В результате 10-минутной операции у пациента успешно извлекли инородное тело», - сказала главный врач Евгений Федоткин.

Хирург-эндоскопист Илья Дымов провел крайне успешную операцию, поэтому сейчас пациент уже идет на поправку. В скором времени его выпишут из больницы.