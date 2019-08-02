РИАМО – 2 авг. На улице Мельникова в столице произошло столкновение легковушки и мотоцикла, в результате аварии погиб водитель мотоцикла, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На улице Мельникова в районе дома 3, корпус 2 было столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии погиб мотоциклист», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.