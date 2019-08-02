РИАМО - 2 авг. Крупнейший фестиваль фермерской продукции «Сыр Пир Мир» пройдет в деревне Дубровское с 9 по 11 августа, в это время к месту проведения мероприятий будут ходить бесплатные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Истра.

Бесплатные автобусы будут ходить от станции МЖД «Новоиерусалимская», добраться до нее из Москвы можно на электричке от станции метро «Тушинская» или с Рижского вокзала. На личном авто ехать еще удобнее и быстрее — всего 30 минут от МКАД по Новорижскому шоссе до огромных букв «СЫР», которые установили как ориентир.

«Поистине главное событие агропромышленной отрасли в рамках «Лето в Подмосковье» развернется в городском округе Истра. В каждый из трех дней жителей и гостей округа ждет насыщенная программа как для взрослых, так и для детей. <…> Со своей стороны мы обеспечиваем безопасность мероприятия, медицинское сопровождение, необходимую инфраструктуру. Все делаем для того, чтобы выйти на более высокий уровень организации и проведения фестиваля», - сказал глава городского округа Андрей Вихарев.

Участие во всероссийском фестивале «Сыр Пир Мир» примут 170 сыроваров и более 300 фермеров из разных регионов страны, которые представят свою продукции. На мероприятии можно будет попробовать 500 сортов сыра. Все три дня, с 9 по 11 августа, вход на фестиваль будет свободным.