РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. В автоколонне №1377 городского округа Балашиха прошел конкурс профессионального мастерства, 15 водителей автобусов показали свои умения в маневрировании, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Это второй конкурс профессионального мастерства, который мы провели от нашего предприятия (автоколонны 1377 – ред.). Победитель отборочного тура отправится на финал соревнований «Мострансавто» в сентябре. Его проведут в Коломне. Сегодня на низкопольном автобусе соревновались 15 водителей. Такие автобусы ежедневно выходят на линии», - сказал начальник отдела безопасности дорожного движения автоколонны Александр Отрошко.

Он добавил, что на площадке для водителей установили восемь дорожных фигур. Участников оценивали по умению маневрировать (проезжать колеи, тоннельные ворота, объезжать змейку) и времени, затраченному на выполнение заданий. Также водители сдали экзамен на знание правил дорожного движения (ПДД).

По завершению соревнований победителям вручили подарочные сертификаты. Также выбрали победителей в номинациях «За волю к победе», «Молодой водитель» и «Безупречное знание ПДД».