РИАМО - 2 авг. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории мебельной фабрики на улице Баковской в Одинцове, на месте возгорания работают 115 человек, сообщается на сайте ГУ МЧЧС России по Московской области.

В пятницу в 17:10 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном складе на территории мебельной фабрики по адресу: Московская область, Одинцово, улица Баковская, дом 5.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в строении. В 18:25 - локализация пожара на площади 500 квадратных метров. В 19:26 - ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

На пожаре работают 23 единицы техники, 115 человек, в том числе от МЧС: 12 единиц техники, 45 человек.

Видео пожара на мебельной фабрике в Одинцове>>