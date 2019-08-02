РИАМО - 2 авг. Представители министерства экологии и природопользования Московской области посетили Казань с рабочим визитом, где обсудили создание систем экологического мониторинга и связанные с этим проблемы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Во встрече в Казани принимали участие первый замминистра экологии и природопользования Подмосковья Владислав Холодков и начальник отдела информационных технологий Минэкологии Денис Савченков, а также министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков и его первый заместитель Фаяз Шакиров.

«Обмен опытом - важная составляющая работы любого ведомства. Он важен для более точной оценки собственной деятельности и понимания основных трендов и тенденций в сфере экологии», – сказал Холодков.

Ключевым вопросом встречи стал именно экологический мониторинг и соответствующая глобальная система, работу над которой уже начали в Московской области. Опыт коллег из Татарстана в этом вопросе может быть полезен подмосковным экологам.

Так, например, специалистам из Московской области показали передвижную лабораторию, которую в Татарстане используют для экстренного реагирования, и автоматическую станцию контроля загрязнений атмосферного воздуха. Также представители Минэкологии Подмосковья посетили центральную специализированную инспекцию аналитического контроля, действующую на территории республики.

Обе стороны оказались заинтересованы в продолжении сотрудничества, которое несомненно последует, — теперь экологи из Татарстана намерены посетить Московскую область.